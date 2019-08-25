X-Men: Kıyamet filmi konusu nedir? X-Men: Kıyamet filmi oyuncuları kimlerdir?

X-MEN: KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?



Medeniyetin şafağından beri, Apocalypse’e tanrı gözüyle bakılmaktadır. Marvel’in X-Men evreninin ilk ve en güçlü mutantı Apocalypse, birçok mutantın özelliğini kendinde toplayarak ölümsüz ve yenilmez olmuştur. Binlerce yıllık uykusundan uyandığında bulduğu dünya, onu büyük hayal kırıklığına uğratır. Kendine mutantlardan güçlü bir takım oluşturur. İçinde Magneto’nun (Michael Fassbender) da bulunduğu takımın amacı insanoğlunu gezegenden temizlemek ve Apocalypse’in saltanat sürebileceği bir dünya hazırlamaktır. Dünyanın kaderi dengede durmaktadır. Professor X’in (James McAcoy) de yardımıyla, Raven (Jennifer Lawrence) genç bir X-Men takımına yardım etmeli ve insanoğlunu tamamen yok oluştan kurtarmalıdır.

En çok devam filmi çekilen fantastik bilimkurgu efsanesi olma yolunda ilerleyen X-Men'in 2016 yılında seyircisiyle buluşacak olan yapımın yönetmen koltuğunda yine Bryan Singer oturacak. X-Men: Apocalypse adıyla vizyona girecek filmin kadrosunda yine Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, James McAvoy,Evan Peters gibi isimler yer alıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

James McAvoy

Rolü : Charles Xavier / Professor X



Michael Fassbender

Rolü : Erik Lehnsherr / Magneto



Jennifer Lawrence

Rolü : Raven / Mystique



Nicholas Hoult

Rolü : Hank McCoy / Beast



Oscar Isaac

Rolü : En Sabah Nur / Apocalypse



Rose Byrne

Rolü : Moira MacTaggert



Evan Peters

Rolü : Peter / Quicksilver



Josh Helman

Rolü : William Stryker