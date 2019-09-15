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15.09.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Xie Fei, Adana’nın konuğu

Çin sinemasının usta yönetmeni, Chen Kaige, Zhang Yimou ve Jia Zhangke gibi dünya çapındaki yönetmenlerin hocası Xie Fei, Türkiye’de ilk kez 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ne konuk oluyor.

Xie Fei, Adana’nın konuğu

Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerini alan usta yönetmen, bugüne kadar birçok uluslararası ödüle de layık görüldü. Filmlerinin toplu gösterimi Türkiye’de ilk defa, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılacak olan Xie Fei’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü de takdim edilecek. Aynı zamanda Xie Fei festival kapsamında düzenlenecek master-class’ta; Çin sinemasını bugünkü başarısına ulaştıran süreci ve sinema anlayışını anlatacak. 

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