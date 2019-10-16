Ya Sonra filmi başrol oyuncuları kimler?

Ya Sonra filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Özcan Deniz, Deniz Çakır, Barış Falay, Ragıp Savaş, Naz Elmas, Janset, Mehmet Bilge Aslan, Atakan Ilgazdağ, Aliye Uzunatağan, İsmail Düvenci, Mehmet Ulay gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı Ya Sonra filmi 2011 yılında vizyona girdi. Peki Ya Sonra filminin konusu ne?

YA SONRA FİLMİ KONUSU

Evliliklerinin 7. yılını bitiren Adem ve Didem çiftinin ilişkileri eski heyecanını kaybetmeye başlamıştır. Sonu kötü biten bir kaç ticari girişimin ardından eski mesleği veterinerliğe geri dönen Adem, hayatın rutin akışında eşine daha az vakit ayırır olmuş ve yavaş yavaş eşinden uzaklaşmaya başlamıştır.

Aşkı için her şeyi göze alan Didem ise Adem'in bu tavırları nedeniyle mutsuzdur. İşte bu sırada belki de hayatı boyunca aradığı adam karşına çıkmıştır...