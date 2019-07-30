Ya Sonra filminin oyuncuları kimler? Filmin yönetmeni kimdir?

Ya Sonra filminin konusu: Evliliklerinin 7. yılını bitiren Adem ve Didem çiftinin ilişkileri eski heyecanını kaybetmeye başlamıştır. Sonu kötü biten bir kaç ticari girişimin ardından eski mesleği veterinerliğe geri dönen Adem, hayatın rutin akışında eşine daha az vakit ayırır olmuş ve yavaş yavaş eşinden uzaklaşmaya başlamıştır.

Aşkı için her şeyi göze alan Didem ise Adem'in bu tavırları nedeniyle mutsuzdur. İşte bu sırada belki de hayatı boyunca aradığı adam karşına çıkmıştır...

OYUNCULAR KİMLER?

Özcan Deniz

Rolü : Adem

Deniz Çakır

Rolü : Didem

Barış Falay

Rolü : Cem

Ragıp Savaş

Rolü : Ali

Naz Elmas

Rolü : Burcu

Janset

Rolü : Ayten

Mehmet Bilge Aslan

Rolü : Timur

Atakan Ilgazdağ

Rolü : Akin