30.07.2019 - 10:33
Ya Sonra filminin oyuncuları kimler? Filmin yönetmeni kimdir?
Özcan Deniz'in yönetmen koltuğunda oturduğu Ya Sonra filmi 25 Şubat 2011 tarihinde vizyona girdi. Romantik türündeki Ya Sonra filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
Ya Sonra filminin konusu: Evliliklerinin 7. yılını bitiren Adem ve Didem çiftinin ilişkileri eski heyecanını kaybetmeye başlamıştır. Sonu kötü biten bir kaç ticari girişimin ardından eski mesleği veterinerliğe geri dönen Adem, hayatın rutin akışında eşine daha az vakit ayırır olmuş ve yavaş yavaş eşinden uzaklaşmaya başlamıştır.
Aşkı için her şeyi göze alan Didem ise Adem'in bu tavırları nedeniyle mutsuzdur. İşte bu sırada belki de hayatı boyunca aradığı adam karşına çıkmıştır...
OYUNCULAR KİMLER?
Özcan Deniz
Rolü : Adem
Deniz Çakır
Rolü : Didem
Barış Falay
Rolü : Cem
Ragıp Savaş
Rolü : Ali
Naz Elmas
Rolü : Burcu
Janset
Rolü : Ayten
Mehmet Bilge Aslan
Rolü : Timur
Atakan Ilgazdağ
Rolü : Akin