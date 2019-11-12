Yabancı teröristler sınır dışı ediliyor

Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan yabancı terörist savaşçıların (YTS) Türkiye’den deport (sınır dışı) edilmesine başlandı. Dün ABD, Danimarkal ve Almanya uyruklu 3 terörist ülkelerine gönderildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandı. Sınır dışı işlemleri tamamlanan ABD’li bir yabancı terörist savaşçı dün sabah saatlerinde ülkesine gönderilirken öğlen saatlerinde de Danimarka uyruklu bir terörist sınır dışı edildi. Gün içerisinde Almanya uyruklu bir teröristin de ülkesine gönderildiği belirtildi. Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan YTS’lerin vatandaşı oldukları ülkelere yollanmalarına devam edileceği öğrenildi.

7 Alman gönderilecek

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinde Türkiye’deki Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan ABD’li bir YTS’nin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Türkiye’den deport edilmesi işlemi gerçekleştirildi. Yine Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan Alman uyruklu bir YTS için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün (dün) 3 YTS’nin ülkemizden çıkışları sağlanacak. Ayrıca geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman uyruklu 7 YTS’nin seyahat programları yapılmış olup, 14 Kasım’da sınır dışı edilecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye’den bu hafta Almanya’ya sınır dışı edilecek Alman vatandaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Türkiye’den bu hafta (Almanya’ya) sınır dışı edilecek 10 kişiden 3’ü erkek, 5’i kadın, 2’sinin de çocuk olduğunu söyleyebilirim” diyen Burger, bunlardan birinin bugün (dün), 7 kişinin 14 Kasım Perşembe günü, 2 kişinin de 15 Kasım Cuma günü Türkiye’den Almanya’ya sınır dışı edileceği bilgisini aldıklarını belirtti.

Bu arada Türkiye’nin 2017’de İtalya’ya iade ettiği yabancı terörist Lara Bombonati’nin, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Sınır dışı kimlere karşı alınıyor?

Sınır dışı etmek üzere alınan idari gözetim kararı şu kişilere karşı alınıyor:

Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar.

Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler.

Sahte ya da asılsız belge kullananlar.

Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar.

Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Süreç nasıl işliyor?

Haklarında gözetim kararı alınan kişilerin önce tutuldukları birimlerde uyruk tespit çalışması yapılıyor. Uyruğu tespit edilen kişiler daha sonra ilgili birimlerce mülakata alınıyor. Daha sonra kişilerin ülkelerine geri gönderme süreci başlıyor. Sınır dışı edilecekler, geri gönderme merkezlerinde tutuluyor. Bu merkezlerdeki idari gözetim süresi altı ayı geçemiyor. Gözetimin devamında zorunluluk olup olmadığı, her ay düzenli değerlendiriliyor.