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03.10.2019 - 09:18 | | İHA

Yabancı turistlerden beklenmedik hareket! Araçtan indirip...

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yabancı turistlerin önüne kestiği gelin ve damat, düğün arabasından inerek çiftetelli oynadı.

Yabancı turistlerden beklenmedik hareket! Araçtan indirip...
Yabancı turistlerden beklenmedik hareket! Araçtan indirip...
Yabancı turistlerden beklenmedik hareket! Araçtan indirip...
Yabancı turistlerden beklenmedik hareket! Araçtan indirip...
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4. Sağlık Turizmi Zirvesi için Sındırgı ilçesinde bulunan 6 ayrı ülkeden gelen yabancı konuklar ilçeyi gezdi. Gezi sırasında düğün konvoyuna denk gelindi. Şaşkın bakışlar eşliğinde bir süre konvoyun fotoğraflarını çeken ve alkışlayan yabancılar, sonra rehber eşliğinde konvoyun önünü kesti. Gelin ve damadı araçtan indiren turistler yol ortasında davul zurna eşliğinde oynadı.

Gelin ve damat ilk başta şaşkınlık yaşasa da arabadan iner inmez oynamaya başladı. Konvoy önü kesilince para istenen geleneklerin aksine turistler gelin ve damada para verdi. Birlikte çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında düğün alayı yoluna devam etti. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Gezi ekibine rehberlik eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da çifti tebrik ederek mutluluklarına ortak oldu.
Sağlık Turizmi Zirvesi için Tanzanya’dan gelen Ahmad Issa Michuzi, “Sındırgı insanı çok sıcak ve samimi. Çok cana yakınlar. Burada çok eğlendik. Farklı bir şeyle de karşılaştık. Bir düğüne şahit olduk. Eğlendik. Her şey çok güzeldi” şeklinde konuştu.

Otoyolda kazaya davetiye çıkartacak görüntülerOtomobilinin üzerine bağladığı su borularıyla otoyolda seyreden sürücü şaşkına çevirdi. Gece karanlığında otomobil üzerindeki su borularını ufo sanan sürücüler otomobilin tavanına bağlı borulara isyan ettiler. Kazaya davetiye çıkartırcasına otoyolda seyreden sürücüyü diğer sürücüler tarafından görüntüledi.
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