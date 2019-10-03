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03.10.2019 - 15:17 | | İHA

Yabancı uyruklu dilencinin üzerinden 510 lira çıktı!

Tekirdağ’ın Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafında şehir genelinde yürütülen denetimler ve takipler sonucunda dilenirken yakalanan Pakistan uyruklu dilencinin üzerinden 510 Türk lirası ele geçirildi.

Yabancı uyruklu dilencinin üzerinden 510 lira çıktı!

Rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'nun en işlek caddelerinden biri olan Fatih Caddesi Çerkezköy yolu üzerindeki trafik ışıklarında tekerlekli sandalyede vatandaşların hassasiyetlerini dinî ve vicdani duygularını kullanarak dilenen Pakistan uyruklu M.S.G.'yi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda Türkiye’de kaçak olarak bulunduğu belirlenen ve tekerlekli sandalye ile dilenen Pakistan uyruklu M.S.G.'yi yakalayan Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları aramada dilencinin üzerinden 510 Türk lirası çıktı.

3 SAATTE 510 TL

510 Türk lirasının yaklaşık 3 saat içerisinde toplandığı öğrenilirken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 33. maddesi ve 2. fıkrası gereği ele geçirilen 510 Türk lirasını tanzim ettiği tutanakla birlikte mülkiyetin kamuya geçirilmesi için Belediye Encümenine sevk etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların bu tür olaylara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak dilencilere karşı yürüttükleri mücadeleyi şehir genelinde yapmaya devam edeceklerini ifade ettiler. Öte yandan Pakistan uyruklu dilenci işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere emniyet güçlerine teslim edildi.

 

 

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