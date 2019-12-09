Yağ mantısı nedir, nasıl yapılır? Yağ mantısı tarifi ve malzemeleri

Kayseri yöresine ait olan yağ mantısı nasıl yapılır? Yağ mantısı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte kolaylıkla yapabileceğiniz yağ mantısı tarifi ve yağ mantısı için gerekli malzemeler...

YAĞ MANTISI MALZEMELERİ

Hamuru İçin:

1,5 su bardağı un

yarım paket kuru maya

1 yemek kaşığı yoğurt

yarım tatlı kaşığı tuz

çeyrek su bardağı ılık süt

1 adet yumurta

İç Harcı İçin:

100 gram kıyma

yarım soğan

yarım tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Kızartmak İçin:

2 su bardağı kızartma yağı

Sosu İçin:

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates püresi

YAĞ MANTISI NASIL YAPILIR?

Soğanı rondodan geçirin. Kıyma, soğan ve baharatları bir kasede yoğurun ve iç harcınızın üzerine streç film kapatarak buzdolabında dinlendirin. Unu bir kaba eleyin. Ilık süt, ınstant maya, yoğurt, tuz ve yumurtayı unla karıştırın. Hamurun durumuna göre ölçülü unun kalan kısmını da ekleyin ve ele yapışmaya pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğurun. Hamuru yaklaşık 20 dakika kadar oda sıcaklığında mayalandırın. Mayalanan hamuru oklava yardımıyla inceltin. Hamuru büyük kare parçalara bölün ve hazırladığınız iç harcı ortalarına doğru yerleştirin. Bohça şeklinde kapatarak kızgın yağda kızartın. Fazla yağı süzmesi için önce kağıt havlu üzerinde dinlendirerek emdirin.

Sosu için;

Tereyağını eritin ve domates püresini kızgın yağa dökün.Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın ve üzerine domates sosu dökün.