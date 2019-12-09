Yağ mantısı nedir, nasıl yapılır? Yağ mantısı tarifi ve malzemeleri
Yağ mantısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta 9 Aralık 2019 Pazartesi gününün menüsünde yağ mantısı var. Gelinler en güzel yağ mantısını yapıp en yüksek puanı almak için yarışacaklar. Peki yağ mantısı nasıl yapılır? İşte yağ mantısı için malzemeler...
Kayseri yöresine ait olan yağ mantısı nasıl yapılır? Yağ mantısı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte kolaylıkla yapabileceğiniz yağ mantısı tarifi ve yağ mantısı için gerekli malzemeler...
YAĞ MANTISI MALZEMELERİ
Hamuru İçin:
1,5 su bardağı un
yarım paket kuru maya
1 yemek kaşığı yoğurt
yarım tatlı kaşığı tuz
çeyrek su bardağı ılık süt
1 adet yumurta
İç Harcı İçin:
100 gram kıyma
yarım soğan
yarım tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
Kızartmak İçin:
2 su bardağı kızartma yağı
Sosu İçin:
1 kase yoğurt
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı domates püresi
YAĞ MANTISI NASIL YAPILIR?
Soğanı rondodan geçirin. Kıyma, soğan ve baharatları bir kasede yoğurun ve iç harcınızın üzerine streç film kapatarak buzdolabında dinlendirin. Unu bir kaba eleyin. Ilık süt, ınstant maya, yoğurt, tuz ve yumurtayı unla karıştırın. Hamurun durumuna göre ölçülü unun kalan kısmını da ekleyin ve ele yapışmaya pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğurun. Hamuru yaklaşık 20 dakika kadar oda sıcaklığında mayalandırın. Mayalanan hamuru oklava yardımıyla inceltin. Hamuru büyük kare parçalara bölün ve hazırladığınız iç harcı ortalarına doğru yerleştirin. Bohça şeklinde kapatarak kızgın yağda kızartın. Fazla yağı süzmesi için önce kağıt havlu üzerinde dinlendirerek emdirin.
Sosu için;
Tereyağını eritin ve domates püresini kızgın yağa dökün.Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın ve üzerine domates sosu dökün.