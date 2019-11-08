MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriYağmur hasadı başladı
08.11.2019 - 13:05 |

Yağmur hasadı başladı

Suyun aşırı ve bilinçsizce kullanımı ve tatlı su habitatlarının bozulması sebebiyle ülkemizde iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden biri haline gelen Büyük Menderes Havzası’nda suyun verimli kullanımı için sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıyla WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve HSBC Türkiye iş birliğiyle ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi hayata geçiriliyor.

Yağmur hasadı başladı

Büyük Menderes Havzası’nda Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde  2019 yılı içinde başlatılan ve kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanımı amacıyla HSBC Türkiye ve WWF Türkiye iş birliğiyle yürütülen ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi kapsamında bugüne kadar 134 ton, yani yaklaşık 7 bin damacanaya eş değer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık altı aylık su ihtiyacanı karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapıldı. Büyük Menderes Havzası’nda Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde  2019 yılı içinde başlatılan ve kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanımı amacıyla HSBC Türkiye ve WWF Türkiye iş birliğiyle yürütülen ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi kapsamında bugüne kadar 134 ton, yani yaklaşık 7 bin damacanaya eş değer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık altı aylık su ihtiyacanı karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapıldı.

Hedef 650 Ton Yağmur Suyu 

Ekim 2020’ ye kadar 650 ton yağmur suyunun hasat edilmesinin hedeflendiği proje kapsamında yaklaşık 200 HSBC Türkiye gönüllüsü, tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitimlerini tamamladı. HSBC Gönüllülleri, Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde düzenli aralıklarla saha çalışması yapmanın yanısıra, yerel halk, ortaokul ve lise  öğrencileri ve velileri için temiz su kaynaklarının korunması ile bireyler tarafından tekrar edilebilir küçük ölçekli önlem ve uygulamalar konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Proje sonuna kadar İstanbul, İzmir ve bölge okullarında;

- 3000 öğrencinin tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitim alması,

-6000 öğrenci velisinin tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda farkındalığının arttırılması hedefleniyor.

Büyük Menderes Havzası’nda ekolojik sürdürülebilirliği destekliyoruz

Yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılmasıyla; yeraltı suyu ve şebeke suyu kullanımı azaltılırken, bölge halkına sosyo-ekonomik faydalar da sağlanabileceğine dikkat çeken HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “HSBC Grubu 8 yıldır küresel çapta yürüttüğü ‘Su Programı’ kapsamında; faaliyet gösterdiği ülkelerde temiz su kaynaklarının korunması ve bu konuda çevre bilincinin artırılmasına yönelik projeler yürütüyor. WWF-Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Haydarlı Köyü’ndeki yağmur suyu hasadı modeli ve bilinçlendirme çalışmalarıyla hem bölgenin su ihtiyacını karşılamayı, hem de ekolojik sürdürülebilirlik için tekrar edilebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Sadece Banka olarak değil, gönüllü çalışanlarımızın da aktif katılımıyla hayata geçen projenin; ülkemizde çölleşme ve kuraklıkla mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Ülkemizdeki 25 akarsu havzasından biri olan Büyük Menderes Havzası’nda 10 yıldan uzun süredir su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda çalışıyoruz. Tarım ve sanayinin kaynakları daha verimli kullanması ve ‘su ayakizi’ni azaltması için bugüne kadar yaptığımız sektörel bilgilendirme ve dönüşüm çalışmalarının yanısıra, tarımsal ve evsel kullanımdan kaynaklanan ‘su ayak izi’ni azaltmak için HSBC Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje, tekrar edilebilir ve ölçeklenebilir olması itibarıyla bizim için çok kıymetli. Havzadaki diğer çalışmalarımızı tamamlayacak şekilde, bölgedeki tüm paydaşları da yanımıza alarak proje sonunda ortaya çıkacak modelin havza çapında yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz.”

    Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Namaz nasıl kılınır? Namaz kılarken nasıl niyet edilir?

    Namaz nasıl kılınır? Namaz kılarken nasıl niyet edilir?

    Erkek öğrenci yurt görevlisinin cinsel istismarına uğradı!

    Erkek öğrenci yurt görevlisinin cinsel istismarına uğradı!

    Mevlid Kandili ibadetleri | Mevlid Kandilinde neler yapılır, nasıl değerlendirilir?

    Mevlid Kandili ibadetleri | Mevlid Kandilinde neler yapılır, nasıl değerlendirilir?

    Son dakika... Rusya ile 3. ortak devriye tamamlandı!

    Son dakika... Rusya ile 3. ortak devriye tamamlandı!

    Sıradaki Haber