Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında?

1996 Adana doğumlu olan Yağmur Taktaş, Emre Mor'un sosyal medyadan attığı mesajları ifşa ederek gündeme geldi ve kim olduğu merak edilmeye başlandı. Yağmur Taktaş, Emre Mor ile buluştuğunu söyleyerek Emre'nin kendisinden yaşça küçük olduğunu ve aralarında bir şey olamayacağını belirtti.

Daha önce İşte Benim Stilim yarışmasına katılmış ve ilk olarak orada tanınmıştır.