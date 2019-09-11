11.09.2019 - 12:05
Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında?
Emre Mor'un sosyal medyadan kendisine attığı mesajı ifşa ederek bir anda gündem olan Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşındadır? İşte Yağmur Taktaş ile ilgili merak edilenler...
1996 Adana doğumlu olan Yağmur Taktaş, Emre Mor'un sosyal medyadan attığı mesajları ifşa ederek gündeme geldi ve kim olduğu merak edilmeye başlandı. Yağmur Taktaş, Emre Mor ile buluştuğunu söyleyerek Emre'nin kendisinden yaşça küçük olduğunu ve aralarında bir şey olamayacağını belirtti.
Daha önce İşte Benim Stilim yarışmasına katılmış ve ilk olarak orada tanınmıştır.
Sadece orada bekliyorlardı! Arabanın altında kaldılarDiyarbakır'da, Muhammed Kayra (8) ile abIası Irmak Özbilek'e (13) okula gitmek için servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kardeşlerin yaralı kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.