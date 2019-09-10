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10.09.2019 - 11:34

Yağmur Taktaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Adını 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla duyurun Yağmur Taktaş şu sıralar Emre Mor nedeniyle gündeme geldi. Taktaş, Mor'a yüz vermeyince ilgi odağı olurken hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.

Yağmur Taktaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sosyal medya şu sıralar Emre Mor ve Yağmur Taktaş ismini konuşuyor. Bu sene Galatasaray'a transfer olan Emre Mor, Instagram'dan Yağmur Taktaş'a mesajlar atarken Taktaş oralı olmadı. Bu durum sonrası ise bir kez daha "Yağmur Taktaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli?" sorusu sorulmaya başlandı.

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

Yağmur Taktaş, 1996 yılında dünyaya geldi. Adana'da Anadolu Lisesi mezunu. Alışveriş yapmak, yemek yemek, yemek yapmak, arkadaşlarıyla sosyal aktiviteler yapmak en sevdiği şeyler arasında. Yağmur yılın ara ara bölümlerinde fitnessa yoğunlaşır. Gözlükler ve şapkalar Yağmur'un vazgeçilmezleri arasında. Yumurtaya alerjisi var, asla yemiyor. Balık burcu. Ruh haline ve yerine göre giyinmeyi tercih ediyor.

Moda ve alışveriş bağımlısı. Dergi karıştırmak araştırmak ve bulmak tam ona göre. Yakın arkadaşlarının vazgeçilmezi. 

 

 

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