07.10.2019 - 09:41 |
Yağmurlu günler başlıyor mu? MGM'den Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu haftanın hava durumu tahminleri yayımlandı. Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu ilgiyle araştırılıyor. Yağmurlu günler başlıyor mu? Havalar artık soğuyacak mı? Bu tür soruların cevabı haberimizde...
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Bu hafta havanın nasıl olacağını merak edenler MGM'nin sayfasına akın ediyor. İşte il il hava durumu bilgileri...
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün çok bulutlu 23 derece
Salı çok bulutlu 23 derece
Çarşamba az bulutlu 23 derece
Perşembe az bulutlu 24 derece
Cuma az bulutlu 26 derece
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün sağanak yağışlı 21 derece
Salı günü kuvvetli sağanak yağışlı 18 derece
Çarşamba Parçalı bulutlu 21 derece
Perşembe az bulutlu 22 derece
Cuma Parçalı bulutlu 25 derece
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün gökgürültülü sağanak yağışlı
Salı gökgürültülü sağanak yağışlı
Çarşamba az bulutlu 25 derece
Perşembe az bulutlu 28 derece
Cuma az bulutlu 28 derece