Yağmurlu günler başlıyor mu? MGM'den Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu!

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Bu hafta havanın nasıl olacağını merak edenler MGM'nin sayfasına akın ediyor. İşte il il hava durumu bilgileri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün çok bulutlu 23 derece

Salı çok bulutlu 23 derece

Çarşamba az bulutlu 23 derece

Perşembe az bulutlu 24 derece

Cuma az bulutlu 26 derece

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün sağanak yağışlı 21 derece

Salı günü kuvvetli sağanak yağışlı 18 derece

Çarşamba Parçalı bulutlu 21 derece

Perşembe az bulutlu 22 derece

Cuma Parçalı bulutlu 25 derece

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün gökgürültülü sağanak yağışlı

Salı gökgürültülü sağanak yağışlı

Çarşamba az bulutlu 25 derece

Perşembe az bulutlu 28 derece

Cuma az bulutlu 28 derece

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