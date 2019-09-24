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24.09.2019 - 17:24 | | İHA

Yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan kadın şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Karabük ve Trabzon İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama Kararı bulunan Z.Y. isimli şahıs Trabzon’da yakalanarak gözaltına alındı. Karabük’e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hız motoruyla uyuşturucu sevkiyatıKayseri'de polis ekiplerinin durdurduğu hız motorunda uyuşturucu madde ele geçirmesinin ardından motor sürücüsü ile birlikte 2 kurye gözaltına alındı. Motoru kullanan F.K.'nın uyuşturucu hemen teslim edebilmek için İstanbul'dan Kayseri'ye hız motoruyla 5 saatte geldiği öğrenildi.
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