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28.11.2019 - 12:19 | | DHA

Yakalanan göçmenlere ve sürücüye ceza yağdı!

Kahramanmaraş’ta polisin düzenlediği operasyonda minibüs içerisinde 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenlere 106 bin lira para cezası uygulanırken, organizatör şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Yakalanan göçmenlere ve sürücüye ceza yağdı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla giren bir grup göçmenin Kahramanmaraş üzerinden çevre illere götürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda seyreden 46 DR 224 plakalı minibüs ile önünde giden 46 EV 006 plakalı otomobili durdurdu. Minibüste 4 Bangladeş, 17 Pakistan ve 13 Afganistan uyruklu olmak üzere 34 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinden sahte ikamet belgesi ele geçirilirken, minibüs sürücüsü Mehmet B. (42) ile otomobil sürücüsü Nazmi B. (51) gözaltına alındı.

Sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatılan 1'i kadın 34 göçmene 106 bin lira para cezası uygulandı. Emniyete götürülen organizatör şüphelisi Nazmi B. ile Mehmet B.'nin de araçlarına el konulup minibüs sürücüsüne 48 bin lira para cezası kesilirken, her iki şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

Yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlenttiAntalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye İstasyonu, Sanayi Kavşağı'nda çıkan ot yangınına müdahale etti. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan ve yanmak üzere olan kaplumbağayı fark eden itfaiye personeli kaplumbağaya su sıkarak serinletti.
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