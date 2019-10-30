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30.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Yakalanan iki DAEŞ’li valiliği bombalayacaktı

Suriye’de ABD tarafından öldürülen terör örgütü DAEŞ’in elebaşı Bağdadi’nin intikamını almak için bombalı saldırı planı yapan dört DAEŞ’li terörist, İstanbul’da yakalandı.

Yakalanan iki DAEŞ’li valiliği bombalayacaktı

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ’in elebaşı Ebubekir El Bağdadi’nin Suriye’de etkisiz hale getirilmesi sonrası bazı örgüt üyelerinde hareketlenme tespit etti. Yapılan çalışmalarda terör örgütünün sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenince, eylem planı yapan üç şüpheli TEM ekiplerine bildirildi. TEM polisi, H.U, B.Ç. ve R.K’nin sansasyonel eylem arayışı içerisine girdiğini belirledi. Şüphelilerin lojistik sağlayacak kişilerle irtibata girdiği anlaşıldı. Şüphelilerin geçtiğimiz hafta Sancaktepe’den çalınan 34 BNF 419 plakalı aracı satın aldıkları ve otomobili dün İstanbul Valiliği yakınına park ettikleri belirlendi.

İstihbarat Şube ekiplerince bombalı araçla saldırı hazırlığı yaptığı değerlendirilen üç şahıs ve telefonla irtibat kurdukları H.K. isimli örgüt lojistikçisi, önceki akşam adli mercilerden alınan gözaltı kararıyla TEM Şube ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

34 BNF 419 plakalı çalıntı otomobile de el koyup emniyete götüren TEM ekipleri, örgütün uyuyan hücrelerine yönelik takibini devam ettirdi. TEM ekipleri, Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından bir hareketlilik belirlediği diğer hücrelere yönelik yaptığı seri operasyonlarda ise yedisi yabancı uyruklu 10 örgüt mensubunu da gözaltına aldı.

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