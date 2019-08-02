02.08.2019 - 12:49| AA
Yakayı böyle ele verdiler!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerine sahte para vermeye çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir iş yerine sahte para verilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.mEkipler şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 100'er liralık 87 sahte banknot ele geçirildi.
Olayla ilgili araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Burası İstanbul... Tarih fışkırdıKadıköy'de Haydarpaşa Garı’nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 1 yılını geride bırakan arkeolojik kazılar, tarihe ışık tutuyor. Kazılar kapsamında 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılar ile yaklaşık 6 bine yakın sikke bulundu. Devam eden kazı çalışmaları hakkında DHA'ya bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, "Kadıköy hep yazılarda, tarihçilerin bahsettiği antik kaynakların aktarımları ile arkeolojisi ve tarihi ile biliniyordu. Bu yaptığımız işle Kadıköy gerçekten arkeolojisi ve tarihi ile yeniden gündeme oturdu ve gün ışığına çıktı diyebiliriz” dedi.