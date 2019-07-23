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23.07.2019 - 22:31

Yakın Tehdit filmi konusu nedir? Yakın Tehdit filmi oyuncuları kimlerdir?

2011 yılında gösterime giren ve Joel Schumacher'in yönettiği Yakın Tehdit filmi, bu akşam ekranlara geliyor. Peki günün hakkında en çok arama yapılan filmlerinden biri olan Yakın Tehdit filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Yakın Tehdit filmi konusu nedir? Yakın Tehdit filmi oyuncuları kimlerdir?

YAKIN TEHDİT KONUSU NEDİR?

Miller ailesi zenginlik ve huzur içinde yaşamaktadır. Kyle Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır; güzel bir eşi Sarah ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı (Avery) vardır. Fakat bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar. Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de eli silahlı bu adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazladır...

YAKIN TEHDİT BAŞROL OYUNCULARI

Nicolas Cage

Nicole Kidman

Cam Gigandet

 

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