Yakın Tehdit filmi konusu nedir? Yakın Tehdit filmi oyuncuları kimlerdir?

YAKIN TEHDİT KONUSU NEDİR?



Miller ailesi zenginlik ve huzur içinde yaşamaktadır. Kyle Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır; güzel bir eşi Sarah ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı (Avery) vardır. Fakat bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar. Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de eli silahlı bu adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazladır...



YAKIN TEHDİT BAŞROL OYUNCULARI



Nicolas Cage



Nicole Kidman



Cam Gigandet