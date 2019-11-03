YakÄ±nlarÄ± sinir krizi geÃ§irdi... Ã‡Ã¶p kamyonun altÄ±nda kalarak can verdi

Olay Esenler, HavaalanÄ± Mahallesi'nde gece saat 21:45 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen 34 GP 0489 plakalÄ± Esenler Belediyesi'ne ait Ã§Ã¶p kamyonu GazipaÅŸa Sokakta seyir halindeyken yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Zeynep KaraaÄŸaÃ§lÄ±'ya Ã§arptÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede KaraaÄŸaÃ§lÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.Â

POLÄ°S KAÃ‡AN SÃœRÃœCÃœYÃœ GÃ–ZALTINA ALDI

Kaza sonrasÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve temizlik gÃ¶revlileri, kazaya tepki gÃ¶steren mahalle sakinlerinin Ã§Ã¶ p kamyonuna saldÄ±rmasÄ± sonucu aracÄ± bÄ±rakÄ±p olay yerinden kaÃ§tÄ±. Polis ekipleri kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ kÄ±sa sÃ¼rede yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

YAKINLARI SÄ°NÄ°R KRÄ°Z GEÃ‡Ä°RDÄ°

HayatÄ±nÄ± kaybeden KaraaÄŸaÃ§lÄ±'nÄ±n yakÄ±nlarÄ± olay yerinde sinir krizi geÃ§irdi. Polis ekipleri sokaÄŸÄ±n her iki tarafÄ±na ÅŸerit Ã§ekerek olay yeri Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KaraaÄŸaÃ§lÄ±'nÄ±n cansÄ±z bedeni hastane morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazaya karÄ±ÅŸan Ã§Ã¶p kamyonu da olay yerinden kaldÄ±rÄ±larak otoparka Ã§ekildi.Â Polis ekiplerinin olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â