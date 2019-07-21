Yakınlarına mesaj atıp intihara kalkıştı

Olay, saat 00.30 sıralarında Kültür Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir marketi işleten E.D. akşam saatlerinde markete geldi. Dükkan içerisinde bulunan tüfeği eline alan E.D., müşterinin olmadığı bir anda göğsünün sol kısmına doğru ateş etti. Tüfekten çıkan mermi E.D.'nin koluna isabet etti.

Bu sırada silah sesinin duyan çevredekiler, markette kan içerisinde yatan genci görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri olayın yaşandığı dükkanda inceleme yaparken, E.D.'nin kullandığı tüfek bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.D.'nin, akşam saatlerinde yakınlarına 'hakkınızı helal edin' diye mesaj attığı öğrenildi