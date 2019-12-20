Yaktığı 4 can için 4 kez müebbet

Yangının büyümesi üzerine Özkan Elmas evden kaçarken, Yunus Akyüz (20), Murat Kayacan (17), Muhammet Gür (23) ve Ersin Büker (25) yanarak ölmüştü. Davanın karar duruşması dün İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada malına zarar verildiği için evi yaktığını söyleyen sanığa ölen Murat Kayacan’ın halası, “Sen canisin, 4 kişiyi öldürdün. Canımızı yaktın” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özkan Elmas’ı 4 kişiye karşı “kasten öldürme” suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığı 2 kişiyi “kasten öldürmeye teşebbüs”, “mala zarar verme” ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçlarından da 40 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.