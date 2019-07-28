Yakut Kırmızı (Rubinrot) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Yakut Kırmızı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Maria Ehrich, Laura Berlin, Jannis Niewöhner, Jennifer Lotsi, Josefine Preub yer alıyor

Rubinrot ( Yakut Kırmızı ) Gwendolyn Shepherd aslında oldukça normal 16 yaşındaki bir gençtir. Kötü olan durum ailesinin çok fazla sır saklamasıdır ailenin bazı üyelerinde zaman yolculuğu geni vardır Bir gün gwen kendisini on dokuz yüzyılın sonlarında Londra’da bulur ve anlar ki bu gen kendisinde de var Yapması gereken en önemli şey ise eski gizemleri çözmektir. Yapmaması gereken ise bu süreçte aşık olmamaktır.