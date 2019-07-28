28.07.2019 - 11:03
Yakut Kırmızı (Rubinrot) filmi konusu ve başrol oyuncuları
Yakut Kırmızı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Felix Fuchssteiner'ın yer aldığı 2013 Alman yapımı filmin senaristliğini Katharina Schöde , Kerstin Gier üstlendi. Peki Yakut Kırmızı filminin konusu ve başrol oyuncuları kimler?
Yakut Kırmızı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Maria Ehrich, Laura Berlin, Jannis Niewöhner, Jennifer Lotsi, Josefine Preub yer alıyor
Rubinrot ( Yakut Kırmızı ) Gwendolyn Shepherd aslında oldukça normal 16 yaşındaki bir gençtir. Kötü olan durum ailesinin çok fazla sır saklamasıdır ailenin bazı üyelerinde zaman yolculuğu geni vardır Bir gün gwen kendisini on dokuz yüzyılın sonlarında Londra’da bulur ve anlar ki bu gen kendisinde de var Yapması gereken en önemli şey ise eski gizemleri çözmektir. Yapmaması gereken ise bu süreçte aşık olmamaktır.