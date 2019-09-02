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02.09.2019 - 15:24| İHA

Yalnız bırakılan 3 çocuk yangında mahsur kaldı!

Kayseri'de bir evde çıkan yangında 3 çocuk içeride mahsur kaldı. Yapılan ihbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, 4. kattaki dairenin kapısını kırarak çocukları alevlerden kurtardı.

Yalnız bırakılan 3 çocuk yangında mahsur kaldı!

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın son katında yaşayan yabancı uyruklu bir ailenin evinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi yangını söndürmek için çaba sarf ederken, polis ekipleri de evde mahsur kalan çocukları kurtarmak kapıyı kırarak içeri girdi. Can güvenliklerini tehlikeye atan polisler, mahsur kalan 3 çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Çocukların ailesinin dışarıda olduğu, bacada tutuşan bez parçasının yere düşerek yangın çıktığı iddia edildi. Kurtarılan çocuklar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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