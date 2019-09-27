Yalova iÃ§in korkutan deprem uyarÄ±sÄ±

Yalova'nÄ±n coÄŸrafi yapÄ±sÄ± hakkÄ±nda bilgi verip, ÅŸiddetli depremde heyelan riskine dikkati Ã§eken Kendir, kentte yapÄ± stokunun da eski olduÄŸunu belirterek, "Biz yapÄ±larÄ±mÄ±zla 7 ve Ã¼zerindeki depremde yÄ±kÄ±ldÄ±k. Marmara yÄ±kÄ±ldÄ±. 7 Ã¼zerindeki depremde ciddi hasarlar bÄ±rakÄ±rlar. Yani 6.5 Ã¼zerindeki depremler burada yÄ±kmaya baÅŸlar." diye konuÅŸtu.

Yalova Jeoloji MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Osman Kendir, Silivri aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen depremi yorumladÄ±. OlasÄ± depremin ve meydana gelen depremlerin 'Ä°stanbul Depremi'Â olarak anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kendir, "AslÄ±nda Ä°stanbul Depremi denmesinin tek bir sebebi var oda nÃ¼fus yoÄŸunluÄŸu. Ä°stanbulda bir fay yok. Fay YalovanÄ±n Ã¶nÃ¼nde ve Marmara Denizinin iÃ§erisinde. Yalovada nereler depremden etkilenebilir. Yalovada topografik yapÄ± itibariyle kuzey-gÃ¼ney uzanÄ±mlÄ± dereler, bu kuzey-gÃ¼ney uzanÄ±mlarÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu dÃ¼zlÃ¼k sahalar var. Sahil bÃ¶lgelerindeki alÃ¼vyon bÃ¶lgeler var. YapÄ± stokumuzun Ã§oÄŸu eski. Yenilenme durumu ÅŸu anda pat diye hemen olabilecek bir ÅŸey deÄŸil. Bunlara yÃ¶nelmeliyiz" dedi.

"7 ÃœZERÄ°NDEKÄ° DEPREMLER CÄ°DDÄ° HASARLAR BIRAKIRLAR"

Ã–ncelikle riskli alanlardan iyileÅŸtirmelere bakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden Kendir, "Haritada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã¼zere daÄŸlÄ±k alanlarÄ±mÄ±z var. KÃ¶ylerimiz genellikle daha gÃ¼venli. Ã‡Ä±narcÄ±k tarafÄ±na doÄŸru ilerledikÃ§e burada heyelan problemleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±z. Depremler aynÄ± zamanda heyelanlarÄ± da tetikliyor. Bununla ilgili de Ã¶nlemler almamÄ±z gerekiyor. Ã‡Ä±narcÄ±kÄ±n iÃ§erisinde de eski ve yÄ±kÄ±lmayÄ± bekleyen yÃ¼ksek ve bugÃ¼nkÃ¼ yÃ¶netmeliklerle hiÃ§bir alakasÄ± olmayan yapÄ±lar bulunmakta. Bu yapÄ±lan YalovamÄ±z iÃ§in de geÃ§erli. Biz yapÄ±larÄ±mÄ±zla 7 ve Ã¼zerindeki depremde yÄ±kÄ±ldÄ±k. Marmara yÄ±kÄ±ldÄ±. 7 Ã¼zerindeki depremdeler ciddi hasarlar bÄ±rakÄ±rlar. Yani 6.5 Ã¼zerindeki depremler burada yÄ±kmaya baÅŸlar. 7 ve Ã¼zerindekiler ciddi anlamda ÅŸiddetli deprem olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kar" diye konuÅŸtu.

'HEYELANLAR SONUCU EVLER YIKILABÄ°LÄ°R'

Yalova'nÄ±n coÄŸrafi konumu hakkÄ±nda da bilgiler veren Kendir, "Yalova olarak gÃ¼zel bir coÄŸrafyada yaÅŸÄ±yoruz ancak dÃ¼zlÃ¼k alanlarda alÃ¼vyon Ã§Ã¶kerlerden oluÅŸuyor. YamaÃ§larÄ±mÄ±z ise ayrÄ±ÅŸmaya Ã§ok mÃ¼sait zemin alanlarÄ±ndan oluÅŸuyor. Bunlar da lokal olarak heyelanlar meydana getiriyor. YaÄŸÄ±ÅŸlÄ± dÃ¶nemlerde zeminler suya doygunken meydana gelen heyelanlar bir deprem olduÄŸunda bu depremin tetiklemesiyle birlikte daha bÃ¼yÃ¼k heyelanlar meydana gelebilir. Bu heyelanlar sonucu evler yÄ±kÄ±labilir ifadelerini kullandÄ±.

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