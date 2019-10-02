Yalova'da, baston görünümlü kılıç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Çınarcık ilçesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 42 çeşitli çap ve markada dolu fişek ile 7 büyük boyutlu kesici ve delici alet ele geçirildi. Ele geçirilen kesici aletlerden, baston görünümlü kılıç ise dikkat çekti. Operasyonda A.S., B.D., S.D. ve M.K. gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.