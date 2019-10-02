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02.10.2019 - 16:16 | | DHA

Yalova'da, baston görünümlü kılıç ele geçirildi

Yalova'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda ele geçirilen baston görünümlü kılıç, polisi şaşırttı.

Yalova'da, baston görünümlü kılıç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Çınarcık ilçesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 42 çeşitli çap ve markada dolu fişek ile 7 büyük boyutlu kesici ve delici alet ele geçirildi. Ele geçirilen kesici aletlerden, baston görünümlü kılıç ise dikkat çekti. Operasyonda A.S., B.D., S.D. ve M.K. gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Beykoz'da orman yangınıBeykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.
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