Milyonlarca vatandaş deprem haberlerini araştırmaya devam ediyor. Son dakika gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, okullar hakkında da bilgi almak istiyor. Bugün tatil olan okullar yarın da tatil olacak mı? Yalova'da okullar yarın da tatil olacak mı?

YALOVA'DA OKULLAR YARIN DA TATİL Mİ?

Yalova'da deprem dolayısıyla okullar bugün(26 Eylül 2019) tatil edildi. Peki yarın da tatil mi?

Yalova'da okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 27 Eylül 2019 Tarihi için resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğindeb detaylı bilgi alabilirsiniz.