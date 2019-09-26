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26.09.2019 - 16:52 |

Yalova'da okullar yarın da tatil olacak mı?

Yalova'da deprem anında son dakika yaşanan panik dolayısıyla eğitime bugün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü. Peki bugün tatil olan okullar, yarın da tatil olacak mı?

Yalova'da okullar yarın da tatil olacak mı?

Milyonlarca vatandaş deprem haberlerini araştırmaya devam ediyor. Son dakika gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, okullar hakkında da bilgi almak istiyor. Bugün tatil olan okullar yarın da tatil olacak mı? Yalova'da okullar yarın da tatil olacak mı?

YALOVA'DA OKULLAR YARIN DA TATİL Mİ?

Yalova'da deprem dolayısıyla okullar bugün(26 Eylül 2019) tatil edildi. Peki yarın da tatil mi?

Yalova'da okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 27 Eylül 2019 Tarihi için resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğindeb detaylı bilgi alabilirsiniz.

Deprem esnasında Şirinevler ve Kartal’da bina çatladıŞirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
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