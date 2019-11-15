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15.11.2019 - 15:07 | | İHA

Yalova’da tarihi eser operasyonu

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda Osmanlı dönemine ait 105 adet sikke ele geçirdi.

Yalova’da tarihi eser operasyonu

Yalova’da ellerindeki Osmanlı dönemine ait sikkeleri satacak kişi aradıkları istihbaratını alan Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şahısları takibe aldı. Gerekli çalışmaların tamamlanması sonrasında düğmeye basılarak Yalova’nın Altınova ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait 105 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

'Dipsiz Göl' yok olduGümüşhane'de, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunan, kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazı tamamlandıktan sonra ekipler alandan ayrıldı. Valiliğin, alanın eski haline getirildiği açıklamasını yaptığı Dipsiz Göl'ün toprakla doldurulduğu görüldü.
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