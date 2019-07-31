MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYan bakma tartışmasında kan aktı
31.07.2019 - 14:28| DHA

Yan bakma tartışmasında kan aktı

Çorum'da, Mesut D., kendisine yan baktığını öne sürdüğü Mustafa D.'yi (16) bıçakla yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Mustafa D. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yan bakma tartışmasında kan aktı

Olay, dün akşam Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 2'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yerinin önünde oturan Mustafa ve Muhammet D. ile otomobille yoldan geçen Mesut D. arasında 'ters baktın' tartışması çıktı. Tartışma sırasında Mesut D.. kendisine yan baktıklarını öne sürdüğü iki kişiden Mustafa D.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Mustafa D., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra kaçan Mesut D.'yi arıyor.

12 bin sağlık personeli alınacakSağlık Bakanlığınca atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hapis cezası alan Pucca hakkında son dakika gelişmesi

Hapis cezası alan Pucca hakkında son dakika gelişmesi

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni fragman yayınlandı!

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni fragman yayınlandı!

KKTC'de polisten tepki çeken hareket

KKTC'de polisten tepki çeken hareket

Son dakika... Çanakkale'de korkutan deprem!

Son dakika... Çanakkale'de korkutan deprem!

Sıradaki Haber