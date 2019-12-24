MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yanan evdeki kadını son anda kurtardılar!
ABONE OL
24.12.2019 - 15:46 | | DHA

Yanan evdeki kadını son anda kurtardılar!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, taksi sürücüsü Ersan Civelek yanan evde mahsur kalan Suriye uyruklu Fatma E.'yi kurtardı. Dumandan etkilenen kadın tedavi altına alındı.

Yanan evdeki kadını son anda kurtardılar!

Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan apartmanın birinci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Apartmanın yanındaki taksi durağında çalışan taksi şoförü Ersan Civelek, evden dumanların çıktığını görünce itfaiyeye haber vererek apartmana girdi. Binada yaşayanları uyaran Civelek, daha sonra yangının çıktığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Ersan Civelek yerde yatan kadını kolundan tutarak dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Suriye uyruklu Fatma E.’ye olay yerine gelen 112 ekibi ilk müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Fatma E., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Sinan Aygün Ankara Adliyesi'ndeEski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Küflenmiş sucuklarla yakalanmıştı! Cezası belli oldu

Küflenmiş sucuklarla yakalanmıştı! Cezası belli oldu

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Sıradaki Haber