Yangın çıkarıp kaçtı: Evi yaktım, gidiyorum

Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Yangını fark eden mahalli sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.



Daire sahibi, polise verdiği ifadede, kendilerinin evde bulunmadığı sırada oğullarının telefonla aradığını ve ''Evi yaktım, ben gidiyorum'' dediğini ileri sürdü. Şüpheli F.B'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.





