Yangın söndürecek pilotlar aranıyor

Bakanlık yazılı sınav şartı aranmaksızın istihdam edilecek 4 helikopter pilotu alımı için ilana çıktı. Göreve başlayabilmek için Orman Genel Müdürlüğü’nün yapacağı sözlü mülakatta başarılı olması gerekecek pilotların genel şartların yanı sıra, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı pilot lisansı veya Kara Havacılık Okulu mezuniyet diplomasına sahip, en az bin 500 saat helikopter uçuşu yapmış, yetkili sağlık kuruluşundan onaylı sağlık sertifikası almış, en az seviye 4 İngilizce bilen, en fazla 55 yaşında olması gerekecek. Başvurular 7-14 Ekim tarihleri arasında alınacak, mülakat ise 24 Ekim’de gerçekleştirilecek.