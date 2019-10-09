MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYangın söndürme malzemeleri satan yerde yangın! Feci şekilde can verdi
09.10.2019 - 04:47 | | İHA

Yangın söndürme malzemeleri satan yerde yangın! Feci şekilde can verdi

Bursa’da yangın söndürme malzemeleri satan bir ofiste yangın çıktı. Çıkan yangında yangın söndürme malzemelerini pazarlayan bir işçi feci şekilde yanarak can verdi.

Yangın söndürme malzemeleri satan yerde yangın! Feci şekilde can verdi

Edinilen bilgilere göre; Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesinde bulunan yangın söndürme malzemeleri satan bir ofiste saat 02.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alınan bilgiye göre bekar oldukları için çalıştıkları Fehim G.’ye ait ofiste kalan Serhat Eğel (35) ve Tuncay Çeliktutan (58) akşam saatlerinde iş yerinde alkol aldı. Daha sonra uyuyakalan işçilerden Tuncay Çeliktutan dumanları fark edip çıkarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın söndürme malzemeleri satan yerde yangın Feci şekilde can verdi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise kısa sürede çıkan yangını kontrol altına aldı. Arkadaşı Serhat Eğel’in içeride mahsur kaldığını söyleyen Çeliktutan, gözyaşlarına hakim olamadı. Eğel’i kurtarmak için içeri giren ekipler Eğel’in yanarak can verdiğini tespit etti. Dumandan etkilenen Çeliktutan ayakta tedavi edildi. Polis ekiplerinin olay yerini incelemesinin ardından Eğel’in yanan cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

Alev alev yanan evden kendi imkanları ile çıkan Tuncay Çeliktutan, “Yangın söndürme malzemesi satan bir şirkette çalışıyoruz, bu ürünleri pazarlıyoruz. Kimsemiz olmadığı için ofiste yatıp kalkıyoruz. İş bittikten sonra Serhat ile oturduk, alkol içtik, daha sonra ben uyudum. Kısa süre sonra benim olduğum odaya duman girmeye başladı. Kapıyı açtığımda alevler benim odama da sıçrayınca can havli ile kendimi dışarıya attım. Ama Serhat çıkamadı” diye konuştu.

Yangın söndürme malzemeleri satan yerde yangın Feci şekilde can verdi

Komandolar Suriye'ye böyle girdiTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bekçilik sözlü sınav sınav sonuçları açıklandı mı? Mülakat sonuçları için heyecan dorukta...

Bekçilik sözlü sınav sınav sonuçları açıklandı mı? Mülakat sonuçları için heyecan dorukta...

Türk komandoları Suriye'ye böyle girdi

Türk komandoları Suriye'ye böyle girdi

Ecem Karaağaç kimdir? Survivor Ecem Karaağaç

Ecem Karaağaç kimdir? Survivor Ecem Karaağaç

Kuzey Yıldızı 5. yeni bölüm 2. fragmanı... Yıldız ile Kuzey yakınlaşıyor

Kuzey Yıldızı 5. yeni bölüm 2. fragmanı... Yıldız ile Kuzey yakınlaşıyor

Sıradaki Haber