Yangın tüpünde ‘zehir’ takası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 6 narkotik operasyonunun ilki, Arnavutluk üzerinden getirilen uyuşturucu ‘skunk’ maddesinin piyasaya sürüleceğinin öğrenilmesiyle başladı. Ekipler, Kapıkule’den yurda giren, Silivri - Kınalı’da durdurdukları iki minibüste kumaşlara saklanmış 1.8 ton skunk ele geçirdi. Afganistanlı 9 şebeke üyesi gözaltına alındı.

44 milyonluk operasyon

Narkotik timleri sonra Türkiye’den Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan Türkiye’ye ise kokain sokup satan iki çetenin uyuşturucu takası yapacağını öğrendi. Uluslararası çalışan zehir şebekelerinin uyuşturucuyu taşıyan iki TIR’ı takibe alındı. Biri Avrupa’dan gelen, diğeri Avrupa’ya gitmeye çalışan iki TIR’a baskın yapıldı. İstanbul’a gelen TIR’da 3 yangın tüpünde 13 kilo kokain, Avrupa yolcusu TIR’da ise 11 yangın tüpünde 60 kilo eroin ele geçti. İstanbul’daki diğer 4 operasyonda ise 8 kilo esrara el konuldu. 44 milyon liralık 2 tona yakın uyuşturucuyla yakalanan 14 kişi tutuklandı.