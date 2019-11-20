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20.11.2019 - 12:56 | | DHA

Yangında daire kullanılmaz hale geldi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde üç katlı apartmanın en üst katındaki daire, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangında daire kullanılmaz hale geldi

Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi'nde Necla Kara’ya ait apartmanın kullanılmayan 3’ncü katındaki dairede yangın çıktı. İkinci katta oturan Kara ailesi, dumanlar yükseldiğini görünce apartmanı tahliye edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Daire ve içindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan dün Meclis'te yaşanan 'Bülent Ecevit' tartışmasıyla ilgili olarak, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a ‘susturun bu kadını’ diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP’nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım" dedi.
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