Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Turan Mahallesi Yapıncak Sokak 7 numaradaki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, bugün saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Nusret Candan'ın dairede mahsur kaldığını öğrenen ekipler, dairenin kapısını kırarak odadaki genci kurtardı.

Dumandan etkilenen Candan, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Candan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evde maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.