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06.10.2019 - 18:16 | | İHA

Yangında telef oldular

Kahramanmaraş’ta bir ahırda çıkan yangın sonrası 17 hayvan yanarak telef oldu.

Yangında telef oldular

 

Yangın, Çağlayancerit ilçesinin Helete mahallesinde Mehmet Tatlıgül'ün evinin yanındaki ahırda yangın çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüyerek ahırın tamamını sardı.

Yangını gören çevredekiler kendi imkanlarıyla söndürme çalışmaları başlattı.

İtfaiyenin de destek verdiği söndürme işleminin ardından yapılan inceleme sonrası 17 büyükbaş hayvan yanarak öldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Yangında telef oldular

Yangında telef oldular

Yıldırım düşme anı kameraya yansıdıTrabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.
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