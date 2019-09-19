19.09.2019 - 18:39 | | DHA
Yangından son anda kurtarıldılar!
Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin yanındaki otluk ve ağaçlık arazide çıkan yangında 6 köpek yavrusunu vatandaşlar kurtardı. Hayvansever bir mahalle sakini, "Annelerini göremedik. Ölü bir köpek gördük ama o anneleri olmayabilir" dedi.
Küçükçekmece'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek, büyük bir alana yayıldı. Yangının yayıldığı otluk ve ağaçlık alanda çok sayıda sokak hayvanının yaşadığı öğrenildi. Hayvansever mahalle sakinleri, her gün besledikleri sokak köpekleri için seferber oldu. Yanan araziye giren hayvanseverler, 6 köpek yavrusunu kurtardı. Hayvansever bir mahalle sakini, "Yanan araziden çıkardık bu yavru köpekleri. Anneleri nerede, bilmiyoruz. Yanarak ölen bir köpek gördük, ama anneleri o mu, bilmiyoruz. İçeride başka köpekler de var" dedi.
Pentagon'dan açıklama: Daha önce bu seviyede görmemiştikABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.