Olay, dÃ¼n gece saatlerinde, Adana Ã‡ukurova ilÃ§esi MahfesÄ±ÄŸmaz Mahallesi'ndeki iÃ§kili mekanda meydana geldi. Cumali B., husumetli olduÄŸuÂ Åžiyar A. ve Ã–zgÃ¼r K.'nin iÃ§ki iÃ§tiÄŸini Ã¶ÄŸrendi. Mekana gelenÂ Cumali B.,Â tabancayla ateÅŸ aÃ§tÄ±. Åžiyar A ve Ã–zgÃ¼r K. tabancadan Ã§Ä±kan mermilerin vÃ¼cutlarÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandÄ±.

OlayÄ±n ardÄ±ndan Cumali B., mekandan Ã§Ä±kÄ±p, kaÃ§mak iÃ§in o sÄ±rada otomobiliyleÂ bÃ¶lgeden geÃ§enÂ Mehmet Ä°lgin D.'yÄ± durdurdu. TabancasÄ±nÄ± gÃ¶sterip otomobildenÂ Mehmet Ä°lgin D.'yÄ± Ã§Ä±karan Cumali B., aracÄ± gasbetti.

SaldÄ±rgan olay yerinden kaÃ§arken, yaralÄ±larÄ±n arkadaÅŸlarÄ±Â RÄ±dvan Ã–. ve Yusuf Ã–.,Â Mehmet Ä°lgin D.'yiÂ Cumali B. sandÄ±. Ä°ki kiÅŸi,Â Mehmet Ä°lgin D.'yi tekme ve yumruklarla darbetti.

Kendisinin saldÄ±rgan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemeye Ã§alÄ±ÅŸan Mehmet Ä°lgin D. aldÄ±ÄŸÄ± yumruk darbelerinin ardÄ±ndan bayÄ±ldÄ±.

Ã‡evredekilerin olaya mÃ¼dahale etmesiyle iki kiÅŸi,Â Mehmet Ä°lgin D.'yi bÄ±raktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.Â Mehmet Ä°lgin D., Åžiyar A. ve Ã–zgÃ¼r K. olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndanÂ Adana Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.Â

RÄ±dvan Ã–. ve Yusuf Ã–. olay yerine gelen polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis, ÅŸÃ¼pheli Cumali B.'yi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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