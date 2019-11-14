Yanlış doktora randevu bitiyor

Yeni yazılım üzerinde çalışan bakanlık, hastaların hatalı uzmanlık dalına başvurmasını önlemek hedefiyle “Neyim Var?” portalı için kolları sıvadı. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında vatandaşlar ekrandaki beden grafiği şikâyetlerini işaretleyecek. Ardından, yapay zeka uygulamalarının kullanılacağı portal, sanal hekim asistanı gibi işleyecek ve vatandaşa tıpkı bir hekim gibi maksimum 22 soru yöneltilecek. Verilen yanıtlara göre uygulama, 5 olası tanı tahmini yüzdesel olarak verecek ve başvurması gereken branşlar belirtilecek. Bu sayede hem her gün 120-140 bin kişinin yanlış klinikten randevu almasının önüne geçilecek hem de vatandaşın sorulara verdiği cevaplar gittiği hekimin ekranına düşeceği için hasta-hekim iletişimini güçlendirecek.

“Neyim var?” uygulaması e-Nabız dışında, randevu sistemi MHRS’ye de entegre edilecek. Böylece gereksiz ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine başvuruyu da azaltacak. “Neyim Var?” uygulamasının bir sonraki adımında ise acil servise başvurmayı düşünen hastalar için, yeşil alan bekleme süresinin gösterilmesi, kırmızı alan hastası ise direkt ambulans çağrılması gibi özellikler gündemde.

Günde 140 bin kişi

Portalın hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yazılımla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’de hastaların yüzde 6’sı yanlış branşa muayene olmaya gidiyor. Günde 2 milyon muayene yaptığımızı varsayacak olursak 120-140 bin kişi yanlış kliniğe gidiyor. Vatandaşlarımız yanlış kaynağa gidiyor, yanlış yerde zaman kaybediyor. Gerçek ihtiyaç sahibinin o doktora alacağı randevu gecikiyor. Buna ilâveten vatandaş iki yerde muayene oluyor. Her şeyden önemlisi zaman kaybı söz konusu. Bu yeni uygulama, yanlış branşlara gidişin önünü kesecek. Bunu e-Nabız’ın ve MHRS’nin içine yerleştireceğiz. Buradan başka bir kazanımımız daha olacak. Eğer hastanın şikayetleri basit bir soruna işaret ediyorsa, birinci basamakta çözülecek bir şey ise aile hekimine yönlendireceğiz.”