MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yanlışlıkla kendisini ve babasını vurdu!
ABONE OL
02.01.2020 - 17:01 | | DHA

Yanlışlıkla kendisini ve babasını vurdu!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, tabancayla oynayan E.D. (23), silahın yanlışlıkla ateş almasıyla kendini elinden ve babası R.D.'yi (55) karnından vurdu. E.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.D. ise tedaviye alındı.

Yanlışlıkla kendisini ve babasını vurdu!

Olay, dün akşam saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. E.D. evde iddiaya göre tabancayla oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, E.D.'nin elini sıyırdı, ardında da karşısındaki babası Rafet D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

E.D. tedavisi sonrası gözaltına alındı. Yaralı R.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. E.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 

 

Libya Tezkeresi 325 oyla Meclis'te kabul edildiTBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı. Meclis'te grubu bulunan partilerden birer isim 20'şer dakikalık konuşma yaptı. TBMM'deki Libya tezkeresi görüşmeleri tamamlandı. Meclis'te elektronik oylama sonuçlandı. Libya Tezkeresi TBMM'den 325 oyla geçti. Tezkereye 184 milletvekili ret oyu verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilet sorgulama: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste kontrol et...

Bilet sorgulama: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste kontrol et...

Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

Sıradaki Haber