Yapay tatlandırıcı tehlike saçıyor

Akay, bir grup gazeteciye yaptığı bilgilendirmede her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirterek, “Üretime hayat veren Anadolu topraklarını, teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor, şeker pancarını katma değerli bir ürüne dönüştürüyoruz” dedi. Kayseri Şeker olarak, üretimi ve iletişimi bir araya getirerek yeni bir dönemin startını bugün verdiklerinin altını çizen Akay, “İş dünyasında artık her şeyin üretime bağlı olmadığı, iletişime de üretim kadar ihtiyaç duyulduğu bir dönemi yaşıyoruz ve kurumsal geleceğimizi de bu yönde tasarlıyoruz. Başarılarınızı ileriye taşımak için geleceği tasarlıyor olabilmelisiniz, vizyonunuzla güven vermelisiniz ve tüm bunları gerçekleştirebilmek için iletişimi sürdürülebilir hale getirmelisiniz. Biz de Kayseri Şeker olarak, üretimi ve iletişimi bir araya getirdiğimiz yeni bir dönemin startını bugün itibarıyla veriyoruz” diye konuştu.

‘Kanserojen’

Akay, Ziraat Bankası’nın krediyi üretime, tarıma vermesi gerektiğini ifade ederek, “başka kime verdiği beni ilgilendirmez” dedi. Şeker fabrikalarının ihale yönteminin doğru olmadığını ifade eden Akay, şekerde ithalatın da yerli üreticiyi yok edeceğini söyledi. Çin’den Türkiye’ye kimyasal yapay tatlandırıcı geldiğini anlatan Akay, gıda yerine ilaç olarak sokulan ürünlerin kanserojen olduğuna dikkat çekti. 330 bin ton şekere karşılık 60 tonluk tatlandırıcının geldiğini ifade eden Akay, bir çanta tatlandırıcıyla bir kamyon şeker pancarı kadar tatlandırma yapıldığını anlattı.

Kahverengi şeker

Kayseri Şeker Fabrikası yetkililerinin verdiği bilgiye göre de, Türkiye’de üretilen kahverengi şekerin normal şekerden sağlık açısından bir farkı yok. Kahverengi şeker normal şartlarda şeker kamışından üretilirken, Türkiye’de ise pancardan üretiliyor. Şeker pancarından beyaz şeker üretimi sırasında ortaya çıkan melas, beyaz şekere püskürtülerek kahverengi hale getiriliyor. Bu şekerin de normal şekerden kalori ve doğallık anlamında farkı yok. Yetkililerine göre, hangi içecekte mısırdan yapılan nişasta bazlı şeker, hangisinde pancar şekeri kullanıldığını anlamak mümkün. Buna göre üzerinde “s” yazan meşrubatlar sakarozdan “f” yazanlar ise, nişasta bazlı fruktozdan üretiliyor.