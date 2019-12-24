Yapay Zekâ Enstitüsü kuruldu

Yüksek teknolojide yapay zekâ kullanımının büyük önem taşıdığını vurgulayan Koca, dünyada sağlık alanında yapay zekânın yoğun olarak kullanılmaya başlandığını söyledi. Türkiye’de yeni dönemde sağlıkta dijitalleşmenin hayata geçirildiğini dile getiren Koca, “Bu çerçevede yaygın bir veriye sahip olduğumuz için yapay zekâyı da kullanmayı hedefledik” dedi.

Koca, gereksiz tetkiklerin önlenerek tasarruf sağlanması, teknolojinin etkin kullanılarak daha hızlı raporlama, tanı ve teşhis imkanının sağlanabilmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatarak, “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde geçtiğimiz hafta içinde yönetim kurulu toplandı ve Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü kuruldu. TÜSEB çatısı altında veri araştırmalarını sağlıklı yapan, yapay zekayı da alt başlıkta kullanan ve hedefte hem vatandaşın sağlığa erişimini daha kolaylaştıran hem tasarruf ve denetim gibi imkanları sağlayan hem de tanı ve tedavide yol gösteren bir yaklaşım olacak” diye konuştu.

Seneye devrede

2020 yılında bazı görüntüleme tekniklerinin raporlanmasında yapay zekânın kullanılacağını aktaran Koca, “Bu sene mamografi, kafa tomografisi gibi bazı radyolojik görüntüleri robotik sistemlerle ön kontrolden geçireceğiz. Daha çok ön raporlama anlamında patolojik görüntüyü, milimetrik boyutuyla atlamamak noktasında yapay zekanın önden okuma yapması sağlanacak. Böylece hekimin önüne ön bir raporlama gelecek. Hem hızlı hem de bir şey atlamama noktasında hekime yardımcı olan bir robotik sistem de önümüzdeki yıl devreye girecek. Sistem şüpheli bulduğu görüntüleri işaretleyerek raporlayacak, hekimin dikkatine sunacak. Bu şekilde hem küçüklüğü sebebiyle insan gözünden kaçabilecek lezyonların atlanması ve teşhisin gecikmesi engellenecek hem de raporlama kalitesi artacak” dedi.

‘477 bin gereksiz MR önlendi’

Koca, ayrıca gereksiz tetkik ve müdahalelerin önlenmesi noktasında dijital sistemlerin büyük kolaylık sağladığına işaret ederek, “Yayımladığımız genelgeyle hekimler, hastanın önceki tetkiklerini sistem üzerinden incelemeden yeni tetkik istemi yaparsa SGK tarafından ödemesi yapılmıyor. Bu sayede eylülden bu yana 477 bin gereksiz MR, tomografi ve mamografi çekiminin önüne geçtik” bilgisini paylaştı.