Barış Pınarı Harekâtı çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad’da yaralar sarılıyor. Milliyet, harekâtın dördüncü gününde kurtarılan ve Arap nüfusun yoğunlukta yaşadığı Tel Abyad’daki günlük yaşamı yerinden izledi.









Tel Abyad’a bağlanan ana yollara, SMO güçlerince kontrol noktaları oluşturulmuş durumda. Gece-gündüz nöbet tutan SMO unsurları, şüpheli araçları durdurarak, denetleme yapıyor. Hakim noktalarda konuşlanan komandolar, çevredeki hareketliliği izliyor. Ayrıca İHA’lardan alınan görüntülerle harekât merkezinde anlık değerlendiriliyor.









Mobil klinik



Tel Abyad’da hayatın normale dönmesi ve izlerin silinmesi için Türkiye tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Terör örgütünün baskısı sebebiyle, uzun süredir sağlık hizmeti almakta zorlanan bölge halkı için TSK ve Kızılay harekete geçti. Terör örgütünün kaçarken yaktığı Tel Abyad Hastanesi bahçesinde TSK mobil klinik hizmeti vermeye başladı. Bu merkezde TSK doktorlarına muayene olan Tel Abyadlılar, ilaçlarını da rahatlıkla alabiliyor. Türk Kızılayı da Tel Abyad’a mobil klinik açtı. Mobil klinikte, dahiliyeden çocuk hastalıklarına, radyolojiden laboratuvara kadar birçok alanda hizmet veriliyor. 16 uzman hekimin görev yaptığı klinikte günlük 500 hasta muayene edilebiliyor.

Mobil fırın



TSK, bölgeye kurduğu sahra mobil fırın sayesinde, bölge halkına sıcak ekmek de dağıtıyor. Fırında, günlük 3 bin 120 adet ekmek üreten Mehmetçik, Tel Abyadlıların yüzünü güldürüyor. Ayrıca, bölge halkına erzak ve gıda yardımı da yapılıyor. Teröristlerin yaktığı, bölgedeki tek hastanede onarılma çalışmaları da başladı.