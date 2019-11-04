MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
04.11.2019 - 15:47 | | DHA

Yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Baykuşun yaralı halde vatandaşlar tarafından arazide bulunduğu öğrenildi. Baykuşu bulan vatandaşların jandarmayı arayarak bilgi vermesi üzerine bölgeye Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler baykuşu tedavisinin yapılması için vatandaşlardan teslim aldı. Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdüZonguldak'ın Ereğli ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaldırımdaki oyuncak ayı, fünyeyle patlatıldı

Kaldırımdaki oyuncak ayı, fünyeyle patlatıldı

Mucize Doktor 9. yeni bölüm 2. fragmanı... 'Acaba engelli birini sevebilir misin?'

Mucize Doktor 9. yeni bölüm 2. fragmanı... 'Acaba engelli birini sevebilir misin?'

Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı

Sıradaki Haber