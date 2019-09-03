03.09.2019 - 13:38
Yaralı Kuşlar 102. bölümde Meryem Tekin'den kurtulacak mı?
Yaralı Kuşlar hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Tekin ile evlenen Meryem, ondan kurtulmanın yollarını arar. Cemil ve Ayşe arasındaki sahte evlilik ise sona yaklaşır. İşte Yaralı Kuşlar yeni bölümden detaylar...
Meryem, Tekin'in kendisine dokunmasını bile istemezken onunla evlenir ve aynı evde yaşamaya başlar. Levent ise Meryem'den başka hiçbir şeyi düşünemez bir haldedir. Ayşe, Cemil'le olan sahte evliliğini daha fazla uzatmak istemez ve boşanmak istediğini Cemil'e söyler. Cemil, her ne kadar Ayşe'den boşanmak istemese de Ayşe bu kararını annesi ve Cemil'in babaannesine anlatmak ister. Peki Meryem'in Tekin'den kurtulma çabaları başarılı olacak mı?
Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün 16.00'da Kanal D'de!
YARALI KUŞLAR 102. BÖLÜM FRAGMANI
Akılalmaz kaza! Kopan bacağıyla hastaneye sevk edildiBursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin bacağı kaza sonrasında koparken, kopan bacak özel bir soğutuculu kutu içinde yaralı şahısla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.