Yaralı Kuşlar 102. bölümde Meryem Tekin'den kurtulacak mı?

Meryem, Tekin'in kendisine dokunmasını bile istemezken onunla evlenir ve aynı evde yaşamaya başlar. Levent ise Meryem'den başka hiçbir şeyi düşünemez bir haldedir. Ayşe, Cemil'le olan sahte evliliğini daha fazla uzatmak istemez ve boşanmak istediğini Cemil'e söyler. Cemil, her ne kadar Ayşe'den boşanmak istemese de Ayşe bu kararını annesi ve Cemil'in babaannesine anlatmak ister. Peki Meryem'in Tekin'den kurtulma çabaları başarılı olacak mı?

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YARALI KUŞLAR 102. BÖLÜM FRAGMANI