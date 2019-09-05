Yaralı Kuşlar 104. bölümde Levent Meryem'i görecek mi?

Kanal D'nin sevilen günlük dizisi Yaralı Kuşlar yeni bölümleri ile hafta içi her gün ekrana geliyor. Bugün 104. bölümü yayınlanacak olan Yaralı Kuşlar'da neler olacak?

YARALI KUŞLAR 104. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekin, Levent'e ulaşmak isteyen Meryem'i evden çıkarken yakalıyor. Meryem'i karanlık bir odaya kilitleyen Tekin, Meryem'in kaçmasına fırsat vermez. Levent'le karşı karşıya gelen Tekin, Meryem üzerinden Levent'i kışkırtmaya çalışır. Meryem ise bir şekilde evden kaçmayı başarır ve konağa gider. Ablasını kapıda gören Ömer nasıl bir tepki verecek? Levent, Meryem'i görecek mi?

Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün 16.00'da Kanal D'de!

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