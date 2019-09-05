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05.09.2019 - 15:36

Yaralı Kuşlar 104. bölümde Levent Meryem'i görecek mi?

Yaralı Kuşlar hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Evde çıkmak isteyen Meryem yakalanıyor. Bugün 104. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Yaralı Kuşlar'ın yeni bölümünde Levent, Meryem'i görebilecek mi merak konusu...

Yaralı Kuşlar 104. bölümde Levent Meryem'i görecek mi?

Kanal D'nin sevilen günlük dizisi Yaralı Kuşlar yeni bölümleri ile hafta içi her gün ekrana geliyor. Bugün 104. bölümü yayınlanacak olan Yaralı Kuşlar'da neler olacak?

YARALI KUŞLAR 104. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekin, Levent'e ulaşmak isteyen Meryem'i evden çıkarken yakalıyor. Meryem'i karanlık bir odaya kilitleyen Tekin, Meryem'in kaçmasına fırsat vermez. Levent'le karşı karşıya gelen Tekin, Meryem üzerinden Levent'i kışkırtmaya çalışır. Meryem ise bir şekilde evden kaçmayı başarır ve konağa gider. Ablasını kapıda gören Ömer nasıl bir tepki verecek? Levent, Meryem'i görecek mi?

Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün 16.00'da Kanal D'de!

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Bodrum'daki kaçak yapılar yıkılıyor! İşte son durum...Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu alanda imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım sürüyor.
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