Yaralı Kuşlar 107. yeni bölüm fragmanı! Levent, Meryem'in suçluyor

Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 107. yeni bölümüyle bugün 16:00'de Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 107. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Levent, Tekin ile evlenen Meryem'e Ömer'i bırakması konusunda suçlayıcı bir konuşma yapar. Evliliğinin asıl sebebini açıklayamayan Meryem'in bu konuşmaya vereceği bir cevabı yoktur.

YENİ FRAGMAN