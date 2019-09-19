Yaralı Kuşlar 115. yeni bölüm fragmanı! Meryem konağa gidiyor

Hafta içi her gün yayınlanacak olan Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecna dorukta. Yaralı Kuşlar 20 Eyllül Cuma günü 16:00'da Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 115. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer'in düştüğünü öğrenen Meryem, konağa gidebilmek için Tekin'e adeta yalvarır. Ancak Tekin'in karşı koyması genç kızı iyice hırçınlaştırır. Meryem'in itmesiyle yere düşen Tekin bayılır ve Meryem, soluğu konakta alır. Ablasının geldiğini gören Ömer oldukça mutlu olur. Ancak Meryem'in konakta olmasından rahatsız olan Ulviye, genç kız hakkında oldukça ağır konuşur. Bahadır, Hülya'dan gelen haberle şaşırırken, Cemil ise Ayşe'ye olan aşkını itiraf eder. Bir diğer taraftan kendine gelen Tekin, Meryem'i almak için konağın kapısına dayanır. Meryem, Tekin'den nasıl bir tepki görecek?

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