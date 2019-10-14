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14.10.2019 - 13:51 |

Yaralı Kuşlar 131. bölümde Melis'e büyük şok!

Yaralı Kuşlar yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazır. Haftanın ilk gününde yine heyecan dolu bir bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan Yaralı Kuşlar 131. bölümde neler olacak merak konusu. Hülya'dan Melis'e büyük şok! Melis, Hülya'ya nasıl engel olacak?

Yaralı Kuşlar 131. bölümde Melis'e büyük şok!

Kanal D'nin hafta içi her gün yayınlanan dizisi Yaralı Kuşlar yeni haftaya çok heyecanlı başlıyor. Bugün ekrana gelecek olan 131. bölümde neler olacak?

YARALI KUŞLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melis, Levent'in kendisine karşı vicdan yaptığı için evlilik teklif ettiğini anlar. Oya'nın rahatsızlanması sonucu Cemil, Ayşe ve Safiye'nin beklediği yemeğe gidemez. Ancak Cemil, Oya'nın yanında olduğunu Ayşe'ye söyleyemez. Ulviye'nin Hülya'dan özür dilemesiyle Melis, büyük bir şok yaşar. Çünkü Hülya, Ömer'in Efe olduğunu bildiğini ve Melis'in bu durumu nasıl sakladığını söyleyerek Melis'le yüzleşir. Melis, Hülya'ya engel olabilecek mi?

YARALI KUŞLAR 131. BÖLÜM FRAGMANI

Araç hurdaya döndü! 3 arkadaş öldüGaziantep’te bir aracın direğe çarpması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
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