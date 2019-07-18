MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYaralı Kuşlar 74. yeni bölüm fragmanı!
18.07.2019 - 16:39

Yaralı Kuşlar 74. yeni bölüm fragmanı!

Kanal D'nin günlük dizisi Yaralı Kuşlar bu akşam 74. bölümü ile ekrana gelecek. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünde Meryem, Ömer'e Nurgül'ün annesi olduğunu söyleyebilecek mi, merak konusu.

Yaralı Kuşlar 74. yeni bölüm fragmanı!

Meryem, Ömer'e Nurgül'ün annesi olduğunu söyleyebilecek mi?

Melis, Ömer'in fotoğrafını Levent'e göstermemeyi başarır. Bedia Hanım, Safiye'ye Ayşe'nin Cemil'den bir şeyler sakladığını söyleyince ortalık karışacak mı? Ömer, Nurgül'le ilgili sorular sorunca Meryem, ne diyeceğini bilemez. Genç kız Ömer'e Nurgül'ün annesi olduğunu söyleyecek mi? Melis, Levent'in Meryem'e evlilik teklifi etmesini engelleyecek mi?

Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün 17.15'te Kanal D'de

YARALI KUŞLAR 74. BÖLÜM FRAGMANI

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Aldatma raporu

Aldatma raporu

Sıradaki Haber