Yaralı Kuşlar 74. yeni bölüm fragmanı!

Meryem, Ömer'e Nurgül'ün annesi olduğunu söyleyebilecek mi?

Melis, Ömer'in fotoğrafını Levent'e göstermemeyi başarır. Bedia Hanım, Safiye'ye Ayşe'nin Cemil'den bir şeyler sakladığını söyleyince ortalık karışacak mı? Ömer, Nurgül'le ilgili sorular sorunca Meryem, ne diyeceğini bilemez. Genç kız Ömer'e Nurgül'ün annesi olduğunu söyleyecek mi? Melis, Levent'in Meryem'e evlilik teklifi etmesini engelleyecek mi?

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YARALI KUŞLAR 74. BÖLÜM FRAGMANI