17.07.2019 - 23:53
Yaralı Kuşlar 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kanal D'nin hafta için her gün 17:00'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 74. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki Meryem, Ömer'e Nurgül'ün annesi olduğunu söyleyebilecek mi? İşte 74. yeni bölümün fragmanı ve özeti...
YARALI KUŞLAR 74. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Meryem, Ömer'e Nurgül'ün annesi olduğunu söyleyebilecek mi? Melis, Ömer'in fotoğrafını Levent'e göstermemeyi başarır. Bedia Hanım, Safiye'ye Ayşe'nin Cemil'den bir şeyler sakladığını söyleyince ortalık karışacak mı? Ömer, Nurgül'le ilgili sorular sorunca Meryem, ne diyeceğini bilemez. Genç kız Ömer'e Nurgül'ün annesi olduğunu söyleyecek mi? Melis, Levent'in Meryem'e evlilik teklifi etmesini engelleyecek mi?
YARALI KUŞLAR 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI